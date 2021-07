Tennis, Berrettini rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo: «Sono devastato» (Di domenica 18 luglio 2021) Niente Olimpiadi. È questa la decisione dei medici che seguono Matteo Berrettini. Dopo la finale al Torneo di Wimbledon giocata domenica 11 luglio contro Novak Djokovic, il Tennista italiano ha accusato dei dolori muscoli, un acciacco che lo costringerà a stare a riposo per i prossimi 15 giorni. Qualche segnale era già arrivato durante il match contro Djokovic: il campione italiano era sceso tra l’erba di Wimbledon con una fasciatura alla coscia. Gli atleti italiani che arriveranno a Tokyo saranno così 384: 197 uomini e 187 donne. Nella squadra di Tennis Sono rimasti Lorenzo Sonego, Fabio ... Leggi su open.online (Di domenica 18 luglio 2021) Niente. È questa la decisione dei medici che seguono Matteo. Dopo la finale al Torneo di Wimbledon giocata domenica 11 luglio contro Novak Djokovic, ilta italiano ha accusato dei dolori muscoli, un acciacco che lo costringerà a stare a riposo per i prossimi 15 giorni. Qualche segnale era già arrivato durante il match contro Djokovic: il campione italiano era sceso tra l’erba di Wimbledon con una fasciatura alla coscia. Gli atleti italiani che arriveranno asaranno così 384: 197 uomini e 187 donne. Nella squadra dirimasti Lorenzo Sonego, Fabio ...

