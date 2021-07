Temptation Island, Manuela e Floriana sempre più tese. Le anticipazioni della quarta puntata (Di domenica 18 luglio 2021) Temptation Island è arrivata a metà del suo percorso, mentre due coppie hanno già lasciato il programma, nelle anticipazioni della quarta puntata, in onda lunedì 19 luglio, non è escluso che sarà un’altra ad uscire. Nel video promo della puntata si vede che per due coppie la tensione sembra essere salita alle stelle e per una delle due si parla di falò. Manuela sbotta nella quarta puntata di Temptation Island Lunedì 19 luglio andrà in onda la quarta ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 18 luglio 2021)è arrivata a metà del suo percorso, mentre due coppie hanno già lasciato il programma, nelle, in onda lunedì 19 luglio, non è escluso che sarà un’altra ad uscire. Nel video promosi vede che per due coppie la tensione sembra essere salita alle stelle e per una delle due si parla di falò.sbotta nelladiLunedì 19 luglio andrà in onda la...

Advertising

AndryMilan83 : @AlessiaGuetti @Gugle264 @Tommasolabate @StaseraItalia Pensa a temptation island e non rompere i coglioni - elainthefawn : @tessherondale91 O magari mai ?? Con loro tutto bene, Aelin ieri voleva fare una festa ma non c’era nessuno ?? non s… - tweetnewsit : #TemptationIsland 2021: quando andrà in onda l'ultima puntata? - alehugme3 : Ma possibile che Temptation Island sia finito qui - MondoTV241 : Temptation Island, sono 4 le coppie proseguono il loro viaggio nei sentimenti #TemptationIsland -