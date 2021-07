Temptation Island, Floriana ha un momento di crisi. Ecco cosa vedremo (Di domenica 18 luglio 2021) Floriana ha un momento di crisi. Ecco cosa vedremo a Temptation Island domani sera, in prima serata Il viaggio nei sentimenti si fa ancora più difficile per ogni singola coppia. Per la coppia formata da Floriana e Federico, domani si assisterà ad un nuovo e turbolento momento. La coppia infatti vive una relazione piuttosto complessa, Federico all’interno del reality si sta sempre di più avvicinando alla single Vincenza. Floriana fino ad oggi è rimasta impassibile davanti a tutte le immagini viste tra il ... Leggi su 361magazine (Di domenica 18 luglio 2021)ha undidomani sera, in prima serata Il viaggio nei sentimenti si fa ancora più difficile per ogni singola coppia. Per la coppia formata dae Federico, domani si assisterà ad un nuovo e turbolento. La coppia infatti vive una relazione piuttosto complessa, Federico all’interno del reality si sta sempre di più avvicinando alla single Vincenza.fino ad oggi è rimasta impassibile davanti a tutte le immagini viste tra il ...

Advertising

AndryMilan83 : @AlessiaGuetti @Gugle264 @Tommasolabate @StaseraItalia Pensa a temptation island e non rompere i coglioni - elainthefawn : @tessherondale91 O magari mai ?? Con loro tutto bene, Aelin ieri voleva fare una festa ma non c’era nessuno ?? non s… - tweetnewsit : #TemptationIsland 2021: quando andrà in onda l'ultima puntata? - alehugme3 : Ma possibile che Temptation Island sia finito qui - MondoTV241 : Temptation Island, sono 4 le coppie proseguono il loro viaggio nei sentimenti #TemptationIsland -