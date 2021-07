Temporali, Protezione Civile: Allerta meteo gialla fino alla mezzanotte di domani (Di domenica 18 luglio 2021) La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di Allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo già in vigore su tutta la Campania per piogge e Temporali fino alle 23.59 di domani, lunedì 19 luglio. La perturbazione, infatti, insisterà per ulteriori 24 ore sul territorio regionale: per tutta la giornata di oggi e di domani si prevedono rovesci e Temporali, localmente anche intensi con possibili raffiche di vento nei Temporali. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 luglio 2021) Ladella Regione Campania ha prorogato l’avviso dicon criticità idrogeologica di colore Giallo già in vigore su tutta la Campania per piogge ealle 23.59 di, lunedì 19 luglio. La perturbazione, infatti, insisterà per ulteriori 24 ore sul territorio regionale: per tutta la giornata di oggi e disi prevedono rovesci e, localmente anche intensi con possibili raffiche di vento nei. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una ...

