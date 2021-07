Tempesta d'amore, anticipazioni 18 luglio: una dolorosa confessione (Di domenica 18 luglio 2021) A Tempesta d'amore, Rosalie Engel sarà costretta a confessare a Michael la sua ennesima macchinazione ai danni di André. Le anticipazioni della soap opera tedesca di oggi, domenica 18 luglio, svelano, infatti, che per la donna arriverà il doloroso momento della verità e il medico reagirà molto male. I guai per Rosalie sono arrivati con il ritorno inaspettato di André. Il cuoco del Fürstenhof è riapparso in compagnia della sua nuova compagna, Leentje e ha provocato grande scompiglio nella vita di tutti dal momento che ha spiegato di aver perso la memoria dopo l'incidente al fiume il giorno della gita in barca con i ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 18 luglio 2021) Ad', Rosalie Engel sarà costretta a confessare a Michael la sua ennesima macchinazione ai danni di André. Ledella soap opera tedesca di oggi, domenica 18, svelano, infatti, che per la donna arriverà il doloroso momento della verità e il medico reagirà molto male. I guai per Rosalie sono arrivati con il ritorno inaspettato di André. Il cuoco del Fürstenhof è riapparso in compagnia della sua nuova compagna, Leentje e ha provocato grande scompiglio nella vita di tutti dal momento che ha spiegato di aver perso la memoria dopo l'incidente al fiume il giorno della gita in barca con i ...

