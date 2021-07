Telethon, 900mila euro per la ricerca: ecco i vincitori del bando sulle distrofie (Di domenica 18 luglio 2021) Annunciati i tre progetti vincitori del bando clinico Telethon-UILDM dedicato alle distrofie, per un totale di 913mila euro: a coordinarli saranno Stefano Previtali dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, Elena Pegoraro dell’Università di Padova e Marika Pane del Policlinico Gemelli di Roma, con il coinvolgimento complessivo di 35 ricercatori clinici e 17 centri di riferimento sull’intero territorio nazionale: Torino, Bologna, Bosisio Parini (Lecco), Genova, Milano, Pavia, Pisa, Napoli, Roma, Messina. Caratteristica peculiare di questa iniziativa è quella di supportare ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 luglio 2021) Annunciati i tre progettidelclinico-UILDM dedicato alle, per un totale di 913mila: a coordinarli saranno Stefano Previtali dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, Elena Pegoraro dell’Università di Padova e Marika Pane del Policlinico Gemelli di Roma, con il coinvolgimento complessivo di 35tori clinici e 17 centri di riferimento sull’intero territorio nazionale: Torino, Bologna, Bosisio Parini (L), Genova, Milano, Pavia, Pisa, Napoli, Roma, Messina. Caratteristica peculiare di questa iniziativa è quella di supportare ...

Advertising

previste : RT @Telethonitalia: Distrofie muscolari: oltre 900mila euro per la ricerca. I vincitori del bando clinico Telethon @UILDMnazionale 2021: i… - mariacr41080325 : RT @Telethonitalia: Distrofie muscolari: oltre 900mila euro per la ricerca. I vincitori del bando clinico Telethon @UILDMnazionale 2021: i… - StefanoBenvenu6 : RT @Telethonitalia: Distrofie muscolari: oltre 900mila euro per la ricerca. I vincitori del bando clinico Telethon @UILDMnazionale 2021: i… - Piergiulio58 : Ricerca sulle distrofie muscolari, 900mila euro da Telethon e Uildm. Agenzia di stampa Italpress - PerroneLorena : RT @Telethonitalia: Distrofie muscolari: oltre 900mila euro per la ricerca. I vincitori del bando clinico Telethon @UILDMnazionale 2021: i… -