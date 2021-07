SkySport : ULTIM'ORA CICLISMO TADEJ POGACAR VINCE IL TOUR DE FRANCE Lo sloveno bissa il titolo del 2020 #SkySport #Ciclismo #Pogacar #TourdeFrance - fattoquotidiano : Tadej Pogacar di nuovo re del Tour de France: lo sloveno fa il bis. L’ultima tappa a Van Aert - Salvucc20278465 : RT @RaiSport: #TDF2021 ?? Straordinaria volata di #VanAert sui Campi Elisi Tadej #Pogacar conquista il #Tour per il secondo anno di fila Gu… - irejdoc1897 : RT @SkySport: ULTIM'ORA CICLISMO TADEJ POGACAR VINCE IL TOUR DE FRANCE Lo sloveno bissa il titolo del 2020 #SkySport #Ciclismo #Pogacar #To… -

Il belga Wout Van Aert (Jumbo - Visma) ha vinto in volata la 21/a e ultima tappa del Tour de France 2021, la Chatou - Parigi di 108 chilometri, nel giorno della festa per lo sloveno(...ha indossato la maglia gialla sul gradino più alto del podio all'ombra dell'Arco di Trionfo, con oltre cinque minuti di vantaggio sui più immediati inseguitori. Sul palco è stato ...Parigi, 18 luglio 2021 - La tappa 21 emette tutti i verdetti del Tour de France 2021, per la verità già noti da giorni. Il re assoluto è Tadej Pogacar, che fa incetta di maglie: per lui la gialla (la ...Tour de France 2021, Pogacar trionfa a Parigi e porta a casa tre maglie. Van Aert fenomeno, sa vincere in qualsiasi modo ...