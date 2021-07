Tabellino Bologna-Bagnolese 6-1 | amichevole precampionato 2021

(Di domenica 18 luglio 2021) Ildi, primaestiva per gli uomini di Sinisa Mihajlovic. I felsinei si impongono con un largo 6-1, mettendo in mostra subito due suoi nuovi acquisti: neldei marcatori compaiono infatti anche Kevin Bonifazi e Sydney van Hooijdonk, entrambi a segno nel primo tempo. In rete anche Orsolini, con una doppietta, Sansone e Denswil. 45? anche per il portiere Bardi. Di seguito ilcompleto.(4-3-3): Bardi (dal 1 s.t. Sarr); De Silvestri (dal 1 s.t. Amey e dal 20? s.t. Mbaye), Bonifazi (dal 1 s.t. Binks), Soumaoro ...

UnipolSai Fortitudo Bologna al 3° posto in Coppa Campioni 2021. I biancoblu trainati da Dobboletta e Pugliese, supera ... IL TABELLINO President: Pellegrino, Campolongo, Calanca 1, Orsoni, Moscardino 1, Mengoli, Marciano, Belfiore 1, De Simon, Kadar 1, Schettino 1, Parisi 6, Di Vittorio. All. Risso. Club Aquatico ... BOLOGNA - Niente da fare per il Club Aquatico Pescara che, in gara 3, non riesce a compiere l'ennesimo miracolo nella tana del President Bologna.