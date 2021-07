“Sweet Dream” e “Shapeshifter”, i nuovi singoli di Alessia Cara [VIDEO] (Di domenica 18 luglio 2021) Fanno parte del 3° album in uscita. Il 25 settembre sarà al Global Citizen con Metallica, Billie Eilish, Lorde, The Weeknd, BTS e tanti altri Alessia Cara, la cantautrice vincitrice di un Grammy Award® alza il sipario sul suo attesissimo terzo album con la pubblicazione di due nuove canzoni: “Sweet Dream” e “Shapeshifter“, disponibili su tutte le piattaforme via Def Jam Recordings. “Sweet Dream” debutterà nel programma di punta della BBC1 condotto da Annie Mac. “Il tema della dualità è ricorrente nel prossimo album, quindi ho voluto pubblicare due canzoni per introdurre ... Leggi su lopinionista (Di domenica 18 luglio 2021) Fanno parte del 3° album in uscita. Il 25 settembre sarà al Global Citizen con Metallica, Billie Eilish, Lorde, The Weeknd, BTS e tanti altri, la cantautrice vincitrice di un Grammy Award® alza il sipario sul suo attesissimo terzo album con la pubblicazione di due nuove canzoni: “” e ““, disponibili su tutte le piattaforme via Def Jam Recordings. “” debutterà nel programma di punta della BBC1 condotto da Annie Mac. “Il tema della dualità è ricorrente nel prossimo album, quindi ho voluto pubblicare due canzoni per introdurre ...

