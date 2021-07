Superenalotto, vittoria pazzesca scoperta… per caso: l’incredibile storia (Di domenica 18 luglio 2021) Una vincita al Superenalotto per caso rende felice un fortunato giocatore. Ecco l’incredibile storia e quanto ha vinto. Impiegato che conta i soldi – Getty ImagesTentare la fortuna è una pratica che molti italiani frequentemente fanno per cercare di svoltare la loro vita. In questo periodo di forte crisi economica ci si aggrappa a qualsiasi cosa che infondi speranza. E giocare al Lotto, Super Enalotto, gratta e vinci e alla Lotteria dello Stato è un buon modo per distrarsi. Tuttavia, bisogna farlo con attenzione, perché in alcuni casi sfocia in una vera e propria dipendenza, che porta sul lastrico molte ... Leggi su kronic (Di domenica 18 luglio 2021) Una vincita alperrende felice un fortunato giocatore. Eccoe quanto ha vinto. Impiegato che conta i soldi – Getty ImagesTentare la fortuna è una pratica che molti italiani frequentemente fanno per cercare di svoltare la loro vita. In questo periodo di forte crisi economica ci si aggrappa a qualsiasi cosa che infondi speranza. E giocare al Lotto, Super Enalotto, gratta e vinci e alla Lotteria dello Stato è un buon modo per distrarsi. Tuttavia, bisogna farlo con attenzione, perché in alcuni casi sfocia in una vera e propria dipendenza, che porta sul lastrico molte ...

Advertising

siamouominioca2 : @BenedettaFrucci Siete capaci di trovare il lato negativo anche nel caso di vittoria al Superenalotto! E rilassatevi…..????? - ciacciaebraca : @Fabrizio__66 È veramente un mettere Astori dappertutto. Ora anche la Nazionale, prima ancora Pioli. Per me è una m… - nonnaangela60 : RT @sararigby7: Considerando la vittoria, il sogno di stanotte in cui una persona mi ha detto dei numeri, la Cencia che non è stata bene di… - sararigby7 : Considerando la vittoria, il sogno di stanotte in cui una persona mi ha detto dei numeri, la Cencia che non è stata… -