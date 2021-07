Su WhatsApp arriva il nuovo set di adesivi “I Love Emojis” (Di domenica 18 luglio 2021) WhatsApp sta rilasciando un nuovo pacchetto di adesivi animati, dedicati alle emoji. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di domenica 18 luglio 2021)sta rilasciando unpacchetto dianimati, dedicati alle emoji. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp: arrivano i backup cloud crittografati Telefonino.net Whatsapp, il tuo account potrebbe essere cancellato se hai queste app Con più di due miliardi e mezzo di utenti, WhatsApp è oggi l'app mobile più importante e famosa usata praticamente da più di 1/4 della popolazione mondiale.

WhatsApp, arrivano i backup in cloud crittografati: cosa sono e come abilitarli I primi utenti della versione beta di WhatsApp stanno ricevendo la possibilità di attivare la protezione crittografica per le conversazioni che avvengono sul servizio

