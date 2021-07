Strada bloccata dai No-Tav? Il camionista impazzisce: "Vi ammazzo", finisce in disgrazia | Video (Di domenica 18 luglio 2021) Altissima tensione in Val di Susa. Già, perché un camionista si è imbattuto in un blocco Stradale dei No-Tav, che continuano a funestare quell'area. E così, messo di fronte all'impossibilità di lavorare, l'autista ha giustamente sbroccato. Da par loro, gli attivisti No-Tav denunciano che l'autista avrebbe "cercato di forzare lo sbarramento accelerando, rischiando così di travolgere i ragazzi e le ragazze". Circola anche un Video, pubblicato dai NoTav sulla propria pagina di riferimento su Faceook. E nelle immagini si vede il camionista andare fuori di testa: scende ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Altissima tensione in Val di Susa. Già, perché unsi è imbattuto in un bloccole dei No-, che continuano a funestare quell'area. E così, messo di fronte all'impossibilità di lavorare, l'autista ha giustamente sbroccato. Da par loro, gli attivisti No-denunciano che l'autista avrebbe "cercato di forzare lo sbarramento accelerando, rischiando così di travolgere i ragazzi e le ragazze". Circola anche un, pubblicato dai Nosulla propria pagina di riferimento su Faceook. E nelle immagini si vede ilandare fuori di testa: scende ...

