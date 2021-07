Steam Deck: dietro a easter egg di Jurassic Park Valve ne ha nascosto uno di Steam Pal – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 18 luglio 2021) Nel sito ufficiale di Steam Deck, dietro a un paio di easter egg dedicati a Jurassic Park, Valve ne ha nascosto uno sul leak Steam Pal.. Valve è un’azienda sempre difficile da inquadrare. Molto focalizzata al business, ma con al suo interno stranezze e fissazioni molto più legate al mondo nerd dal quale proviene. Per esempio nel sito ufficiale di Steam Deck, dietro a un paio di easter egg dedicati a ... Leggi su helpmetech (Di domenica 18 luglio 2021) Nel sito ufficiale dia un paio diegg dedicati ane hauno sul leakPal..è un’azienda sempre difficile da inquadrare. Molto focalizzata al business, ma con al suo interno stranezze e fissazioni molto più legate al mondo nerd dal quale proviene. Per esempio nel sito ufficiale dia un paio diegg dedicati a ...

Advertising

infoitscienza : Steam Deck vs Nintendo Switch: un confronto senza senso? - GaminghwIT : Steam Deck: la console ha uno slot SSD M.2 nella versione base - xeratdragons : Steam Deck, è ufficiale il supporto alle mod - - Tech4D_ : Steam Deck: come verificare i giochi compatibili con l’anti-Nintendo Switch - infoitscienza : Steam Deck vs Nintendo Switch: un confronto senza senso? – SpecialeVideogiochi per PC e console |… -