Spray anti-zanzare fatto in casa | completamente naturale | ma efficace!

(Di domenica 18 luglio 2021) Diciamoci la verità, l’offerta commerciale per glisi fa ogni anno più ricca: per bambini, per adulti, per pelli sensibili, per una copertura di 8 ore almeno, contro ogni tipologia di insetto, anche tropicali! Ma siete certe della loro efficacia? E della loro sicurezza sulla pelle? Per lo più, si tratta di prodotti industriali, ricchi di sostanze chimiche che, se da un lato si rivelano adatte contro le punture, dall’altro possono compromettere la delicata barriera cutanea con effetti spesso spiacevoli. Eppure, in natura esistono soluzioni idonee allo scopo, atossiche e delicate, in tutto rispetto per la salute nostra e ...