Sportive dentro e fuori

Leggi su iodonna

(Di domenica 18 luglio 2021) Armani firma la divisa del team italiano alle Olimpiadi e gli appassionati la possono acquistare online e in boutique. Adidas Sport presenta degli occhiali a mascherina tecnici e performanti. Per completare il look per il tempo libero e l’attività fisica anche una capsule di abbigliamento, uno zaino funzionale e colorato e un orologio firmato. Capsule collection, collaborazioni, approfondimenti ed eventi per restare sempre aggiornati sulle novità moda del mese di luglio 2021. Luglio 2021 idee shopping moda: cosa comprare, dove e quando ...