Spezia | il focolaio Covid aumenta | altri 2 positivi

Advertising

sportface2016 : +++#Spezia, si allarga il focolaio: altri due giocatori positivi al #COVID19 dopo gli ultimi tamponi+++ - sportface2016 : +++#Spezia, focolaio #COVID19: positivi sei giocatori e un membro dello staff. Sospesa l'attività agonistica+++ #SerieA - scuroscuroscuro : RT @sportface2016: +++#Spezia, si allarga il focolaio: altri due giocatori positivi al #COVID19 dopo gli ultimi tamponi+++ - Miti_Vigliero : Calcio, focolaio Covid nello Spezia: sale a dieci il numero dei giocatori contagiati - infoitsport : Spezia, altri due giocatori positivi dopo il focolaio COVID-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia focolaio

PRATO DELLO STELVIO - Non si placa l'emergenza Covid in casanel ritiro di Prato dello Stelvio, con le attività sportive già sospese dopo ildi 7 positivi. A questi si sono aggiunti altri due componenti del gruppo squadra, già posti in ...Loadesso si trova alle prese con unassai esteso di Covid nel ritiro di Prato allo Stelvio. La società infatti comunica che l'ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha ...PRATO DELLO STELVIO - Per lo Spezia, nel ritiro di Prato dello Stelvio, non si arresta l'emergenza Covid (con le attività sportive già sospese) dopo il focolaio di 7 positivi. A questi, infatti, si so ...Si espande il focolaio di Covid-19 nello Spezia. Il club ligure comunica la positività di altri due giocatori del gruppo squadra ...