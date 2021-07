Speciale Tg1 18 luglio | anticipazioni Come Eravamo

Leggi su ck12

(Di domenica 18 luglio 2021) nei favolosi anni 60?. Un tuffo al mare, e non solo, negli anni del Boom economico Anita Ekberg (Getty Images)“I favolosi anni 60?“. Questa frase mi fa venire in mente un’esilarante imitazione di Gianni Minà da parte di un giovanissimo Fabio Fazio, in cui l’imitatore ripeteva ossessivamente una frase che amava ripetere il giornalista, nostalgicamente legato ad un periodo da lui ritenuto felice ed irripetibile. Ma se sono tanti coloro che guardano a quegli anni con innegabile nostalgia, vorrà dire che avevano davvero qualcosa di “favoloso”. Ti potrebbe interessare>>> Bonus vacanze, in arrivo l’estensione del beneficioTg1, domenica ...