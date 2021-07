Sparatoria a Washington, tre feriti: paura allo stadio (Di domenica 18 luglio 2021) È stato un weekend di sangue quello trascorso a Washington. La città americana è stata interessata da due distinte sparatorie in cui si sono registrati diversi feriti e la morte di una bambina. La prima si è verificata nella serata di venerdì ed è stata quella in cui ha perso la vita la piccola, la seconda ha invece avuto luogo sabato al di fuori dello stadio baseball mentre era in corso la sfida tra i Washgington Nationals e i San Diego Padres. Partita di baseball interrotta Nel corso del match si sono sentiti una decina di colpi d'arma da fuoco che hanno da subito generato un certo panico. La diffusione di un allarme relativo alla ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 18 luglio 2021) È stato un weekend di sangue quello trascorso a. La città americana è stata interessata da due distinte sparatorie in cui si sono registrati diversie la morte di una bambina. La prima si è verificata nella serata di venerdì ed è stata quella in cui ha perso la vita la piccola, la seconda ha invece avuto luogo sabato al di fuori dellobaseball mentre era in corso la sfida tra i Washgington Nationals e i San Diego Padres. Partita di baseball interrotta Nel corso del match si sono sentiti una decina di colpi d'arma da fuoco che hanno da subito generato un certo panico. La diffusione di un allarme relativo alla ...

