Spalletti potrebbe proporre a Osimhen un nuovo ruolo | il nigeriano potrebbe essere testato sulla fascia

(Di domenica 18 luglio 2021) Cheper il suo Napoli avesse intenzione di puntare sul giovane numero 9, davvero nessuno aveva dubbi.è cresciuto come centravanti ma, stando a quanto scritto oggi da La Repubblica, ilallenatore azzurro avrebbe proposto una modifica tattica al 22enne (non per forza perenne).giocare anche largo, questo perché: "vuole puntare infatticostruzione dal basso e sa che per gli avversari sarà più difficile alzare il pressing, con ...

Advertising

CalcioNapoli24 : - dangiuntolee : @JastemmoColNAP @MaCheEmozione @LucianoSalvaci con i giornalisti però se sei un Gattuso parti già avvantaggiato in… - HermitHD : @SonGohan1908 @vbrozodrillo Vero, anche se già dalla primavera ne parlavano molto bene di Nicolò, ma come dici tu n… - millansantamar : @Torrenapoli1 Spalletti ha detto che Gaetano ha una tecnica eccellente e che potrebbe giocare 5 metri più indietro.… - julien170905 : @Daniele91Nap Poi quando scompare per qualche partita fanno come facevano con Hamsik. Nelle partite importanti gioc… -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti potrebbe

...PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BASSA ANAUNIA LE SCELTE DIParlando delle mosse di... Con Meret e Ospina ancora in vacanza, ecco che questa seraesserci spazio per Idasiak tra i ...9 Fosse per Luciano, rimarrebbe al Napoli al cento per cento. Fosse per Aurelio De Laurentiis, probabilmente ... per il difensore senegalese questaessere l'estate del definitivo ...Il test rappresenterà poco più di una sgambata per il Napoli, ma sarà l'occasione per mettersi in mostra per i giocatori più giovani.Un ritiro che parte come quello della scorsa stagione: il sorriso inconfondibile di Victor Osimhen, che sorride e si allena al meglio entusiasmando i tifosi intervenuti che ancora ricordano il finale ...