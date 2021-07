Spagna, a 85 anni dalla Guerra civile è tempo di rendere giustizia alle vittime del franchismo (Di domenica 18 luglio 2021) Ottantacinque anni non sono tanti per la Storia: la durata di una vita. Tanto è passato dal 18 luglio 1936, quando il bando franchista si sollevò contro la giovane e fragile Seconda Repubblica spagnola, inaugurando i terribili tre anni di Guerra civile. Quel che è arrivato dopo è storia, e si sa che la storia la scrivono i vincitori. Il franchismo ha imperversato per quasi quarant’anni in Spagna e non è stato sconfitto, ma interrotto da una decisione calata dall’alto: la restaurazione della democrazia da parte del delfino del Caudillo, ovvero il re Juan Carlos. Nessuna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Ottantacinquenon sono tanti per la Storia: la durata di una vita. Tanto è passato dal 18 luglio 1936, quando il bando franchista si sollevò contro la giovane e fragile Seconda Repubblica spagnola, inaugurando i terribili tredi. Quel che è arrivato dopo è storia, e si sa che la storia la scrivono i vincitori. Ilha imperversato per quasi quarant’ine non è stato sconfitto, ma interrotto da una decisione calata dall’alto: la restaurazione della democrazia da parte del delfino del Caudillo, ovvero il re Juan Carlos. Nessuna ...

