Sorriso dolcissimo fin da bambina, è l’attrice che fece perdere la testa ad Eros Ramazzotti: ecco chi è (Di domenica 18 luglio 2021) Eros Ramazzotti racconta di quell’attrice che le aveva fatto perdere la testa: ” Il rimpianto di non averla corteggiata abbastanza” Eros RamazzottiIl noto artista romano si racconta in un intervista a cuore aperto, alla soglia dei 57 anni è una persona con un successo stellare alle spalle. Lui che fin da giovane ha imparato a farsi conoscere oggi è un artista a tutto tondo. Stiamo parlando di Eros Ramazzotti. La musica ha fatto sempre parte della sua vita, fin da bambino, e per l’orgoglio anche di papà e mamma ... Leggi su kronic (Di domenica 18 luglio 2021)racconta di quelche le aveva fattola: ” Il rimpianto di non averla corteggiata abbastanza”Il noto artista romano si racconta in un intervista a cuore aperto, alla soglia dei 57 anni è una persona con un successo stellare alle spalle. Lui che fin da giovane ha imparato a farsi conoscere oggi è un artista a tutto tondo. Stiamo parlando di. La musica ha fatto sempre parte della sua vita, fin da bambino, e per l’orgoglio anche di papà e mamma ...

Advertising

ichiromfs : @kyrosmfs grazie mille di aver partecipato e delle parole che hai speso per me, sei una persona stupenda e amo aver… - Tiziana841 : RT @Deabendata4: Buon compleanno principino ?? Ti auguro di non perdere mai il sorriso e di avere sempre gli occhi pieni di meraviglia e stu… - ILoveMyIdols : Follemente innamorata di Jeongin e il suo bellissimo e dolcissimo sorriso ???? - anavill43281273 : RT @Deabendata4: Buon compleanno principino ?? Ti auguro di non perdere mai il sorriso e di avere sempre gli occhi pieni di meraviglia e stu… - OXIGENMINA : Buongiorno, ho sognato Jungkook, quindi sono di buon umore, anche perché quando lo sogno percepisco sempre molta do… -