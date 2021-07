Sondaggio: per il 66% dei votanti la priorità del Milan ora è un trequartista (Di lunedì 19 luglio 2021) Sondaggio Secondo voi, qual è la priorità del Milan dopo l’arrivo di Giroud? Un trequartista 66% Un esterno offensivo 24% Un altro attaccante 10% Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 luglio 2021)Secondo voi, qual è ladeldopo l’arrivo di Giroud? Un66% Un esterno offensivo 24% Un altro attaccante 10% Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

