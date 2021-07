Silvio Berlusconi, la foto con il portierone Donnarumma scatena gli utenti sui social: “Non sembra Silvio” (Di domenica 18 luglio 2021) Silvio Berlusconi è apparso sui social in una foto scattata dal portierone della Nazionale Gigio Donnarumma. Il leader di Forza Italia non si vedeva in pubblico da tempo, e lo scatto postato dall’Azzurro ha scatenato reazioni contrastanti, tra chi non lo ha riconosciuto e ha ironizzato sulla cosa, e chi invece si è mostrato preoccupato. Berlusconi è reduce da un anno difficile dal punto di vista delle sue condizioni di salute; prima il Covid-19, contratto sul finire dell’estate scorsa e che lo ha portato all’ospedalizzazione e, ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 18 luglio 2021)è apparso suiin unascattata daldella Nazionale Gigio. Il leader di Forza Italia non si vedeva in pubblico da tempo, e lo scatto postato dall’Azzurro hato reazioni contrastanti, tra chi non lo ha riconosciuto e ha ironizzato sulla cosa, e chi invece si è mostrato preoccupato.è reduce da un anno difficile dal punto di vista delle sue condizioni di salute; prima il Covid-19, contratto sul finire dell’estate scorsa e che lo ha portato all’ospedalizzazione e, ...

Advertising

fattoquotidiano : IL SALVALADRI HA UN PAPA' Undici anni e molta acqua sotto i ponti più tardi, il film è lo stesso. Al governo non ci… - FrailAnemone15 : RT @LucillaMasini: Tomo tomo, cacchio cacchio, Silvio si sta trasformando in Cicciobello sbrodolino. #Berlusconi #Donnarumma #18luglio http… - childeskissmate : silvio berlusconi? that’s sileno vernoni?? - CommentoRimosso : RT @LucillaMasini: Tomo tomo, cacchio cacchio, Silvio si sta trasformando in Cicciobello sbrodolino. #Berlusconi #Donnarumma #18luglio http… - gelyldu : RT @IlPetrolier3: Gianluigi Donnarumma è appena diventato uno degli horcrux di Silvio Berlusconi eppure vi leggo belli tranquilli come se n… -