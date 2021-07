Silverstone: Verstappen, Hamilton pericoloso e antisportivo (Di domenica 18 luglio 2021) Lewis Hamilton ha compiuto "una manovra pericolosa" ed è stato "irrispettoso e antisportivo" nel celebrare la sua vittoria mentre ero in ospedale. Max Verstappen non usa mezzi termini per commentare l'... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 18 luglio 2021) Lewisha compiuto "una manovra pericolosa" ed è stato "irrispettoso e" nel celebrare la sua vittoria mentre ero in ospedale. Maxnon usa mezzi termini per commentare l'...

