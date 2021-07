Silverstone, contatto Verstappen-Hamilton: olandese fuori e gara sospesa (Di domenica 18 luglio 2021) Clamoroso nelle prime fasi del Gran Premio di Gran Bretagna: il pilota inglese ha tentato un sorpasso azzardato alla Red Bull del leader del Mondiale olandese. Il contatto Verstappen-Hamilton ha eliminato la macchina del “toro”, mentre la Mercedes sarà costretta a sistemare la macchina dopo lo scontro. Il corridore è uscito piuttosto claudicante dalla sua vettura: l’impatto con le barriere è stato discretamente violento. La gara è stata sospesa. Seguici su Metropolitan Magazine Credit foto: (Pagina Facebook ESPN F1) L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 luglio 2021) Clamoroso nelle prime fasi del Gran Premio di Gran Bretagna: il pilota inglese ha tentato un sorpasso azzardato alla Red Bull del leader del Mondiale. Ilha eliminato la macchina del “toro”, mentre la Mercedes sarà costretta a sistemare la macchina dopo lo scontro. Il corridore è uscito piuttosto claudicante dalla sua vettura: l’impatto con le barriere è stato discretamente violento. Laè stata. Seguici su Metropolitan Magazine Credit foto: (Pagina Facebook ESPN F1) L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

