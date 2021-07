Siena | Letta | ‘se perdo | ne trarrò conseguenze’

(Di domenica 18 luglio 2021) Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “E’ evidente che se i cittadini mi rifiuteranno, nele conseguenze”. Così Enricoa Repubblica a proposito della sua candidatura alle suppletive nel collegio di. “Intorno a me sento un buon clima vincere questa battaglia, per me totale, è possibile. Rifiutarsi sarebbe stata diserzione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

, che ufficializza la sua candidatura aper le suppletive, invita Salvini a vaccinarsi anche 'per dare il buon esempio'. Tags: giuseppe conte · m5spaventa dunque le dimissioni in caso di sconfitta elettorale a. GIUSTIZIA:, 'POSSIBILI AGGIUSTAMENTI, CARTABIA GUIDI IL CONFRONTO' 'Non c'è alcun dubbio che la riforma sia giusta e ...Roma, 18 lug. "E' evidente che se i cittadini mi rifiuteranno, ne trarrò le conseguenze". Così Enrico Letta a Repubblica a proposito della sua candidatura alle ...Letta: "E' un tale privilegio tentare di rappresentare questa terra, c'è voglia di rendere il Pd e il centrosinistra più forte, c'è voglia di battere la destra che in Toscana ha preso troppo piede".