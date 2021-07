Serie A, il sottosegretario alla salute Costa: “Stadi riaperti ma non pieni” (Di domenica 18 luglio 2021) “Oggi parlare di Stadi mi sembra prematuro, dobbiamo valutare quello che sarà l’andamento delle prossime settimane. Il dato positivo è che ad oggi 26 milioni di concittadini si sono vaccinati e siamo arrivati al 48 % della popolazione. Siamo in momento in cui gli italiani si stanno ancora vaccinando, e questo potrà modificare in positivo il quadro perché se aumenterà il numero dei vaccinati ovviamente la situazione non potrà che migliorare”. Lo ha detto a Radio24, nel programma 24 Mattino, il sottosegretario alla salute Andrea Costa. Ha aggiunto poi sempre sul ritorno in presenza negli ... Leggi su bergamonews (Di domenica 18 luglio 2021) “Oggi parlare dimi sembra prematuro, dobbiamo valutare quello che sarà l’andamento delle prossime settimane. Il dato positivo è che ad oggi 26 milioni di concittadini si sono vaccinati e siamo arrivati al 48 % della popolazione. Siamo in momento in cui gli italiani si stanno ancora vaccinando, e questo potrà modificare in positivo il quadro perché se aumenterà il numero dei vaccinati ovviamente la situazione non potrà che migliorare”. Lo ha detto a Radio24, nel programma 24 Mattino, ilAndrea. Ha aggiunto poi sempre sul ritorno in presenza negli ...

