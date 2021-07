Serie A | arbitri nella bufera Dopo Rocchi | ci metteranno Orsato o Calvarese?

Leggi su napolipiu

(Di domenica 18 luglio 2021), si è conclusa con due pesantissime condanne-13 mesi per La Penna, 16 per Pasqua, l’inchiesta per i rimborsi arbitrali gonfiati. Pessima figura per la classe arbitrale italiana, e pensare che c’è chi parla di “complottismo”.è diventato designatore degliitaliani, nonostante le moltissime polemiche suscitate dai suoi arbitraggi in particolare con la Juventus.saranno i prossimi? Gli errori del signorsono stati davvero tanti, eppure il signor Trentalange, a capo dell’Aia, ...