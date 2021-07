Sensi sposa Giulia, matrimonio da favola e balli scatenati (Di domenica 18 luglio 2021) Il centrocampista dell'Inter, Stefano Sensi, ha sposato Giulia Amodio. Ecco alcuni video pubblicati dalla coppia sui social Leggi su video.gazzetta (Di domenica 18 luglio 2021) Il centrocampista dell'Inter, Stefano, hatoAmodio. Ecco alcuni video pubblicati dalla coppia sui social

Advertising

SkySport : Stefano Sensi sposa Giulia Amodio: un matrimonio da favola a Ostuni. FOTO #SkySport #StefanoSensi #Sensi… - enif72 : @SiavoushF @djorkam @_mn3mo Sensi è un professionista e deve attenersi a questo, penso. Gli invitati se vogliono e… - Bianca34874951 : RT @pandadaria: Domani si sposa Sensi…. Speriamo non lancino il riso o lo massacrano definitivamente - B3ppe_malox : @Prisco23934474 Ps: Chala era testimone , non decideva lui la data. Ma sensi..............con la mazzetta giusta il… - CattaDario : RT @cicciovalenti: Stasera a Lugano debutto ufficiale Inter . In permesso Sensi che si sposa e Calha testimone al matrimonio del fratello.… -