Sei anni fa la morte di Lamberto al Cocoricò. "Vivo nel ricordo di quella tragica notte" (Di domenica 18 luglio 2021) la notte del 19 luglio 2015. Mamma Donatella non si dà pace. Chiama e richiama il figlio Lamberto, ma il suo cellulare squilla a vuoto. Da ore ormai non ha più sue notizie. L'ultimo sms, poi il ... Leggi su lanazione (Di domenica 18 luglio 2021) ladel 19 luglio 2015. Mamma Donatella non si dà pace. Chiama e richiama il figlio, ma il suo cellulare squilla a vuoto. Da ore ormai non ha più sue notizie. L'ultimo sms, poi il ...

Advertising

OlimpiaMI1936 : ??Il giorno atteso sei anni è arrivato: Melli e Milano un amore che ha battuto il tempo e la lontananza?… - gennaromigliore : Grazie Matteo per averci creduto sempre, per aver fatto emozionare un popolo. A 25 anni sei già nella storia e hai… - sorridilouis : Si aspettano che tutte siano delle autostrade davanti, dietro e di fianco? Forse a 14 anni quando ancora non sei sv… - segnalidifumo__ : @pinkspacedude sono perplesso non pensavo che in sei anni si sarebbe ridotto COSÌ male - VeraEsincera : RT @fedemello: L'allora vicepremier, ministro dello sviluppo economico e del lavoro Luigi Di Maio un anno fa diceva 'abbiamo risolto la cri… -