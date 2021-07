Se anche l’horror si piega al politicamente corretto (Di domenica 18 luglio 2021) Non si può più guardare un film horror senza dover subire anche qui il politicamente corretto non binario, gender fluid, interrazziale. Eppure, fino a pochissimo tempo fa, l’horror era rimasto l’ultimo genere conservatore a seguire una serie di cliché, nati come reazione alla cultura hippie americana degli anni Sessanta: se ti droghi, muori; se scopi, muori, se non ascolti i genitori o le autorità, muori. Ogni film horror che si rispetti segue queste regole; a ciò si aggiunge poi la morale puritana anglosassone. Se andiamo ad analizzare la produzione mondiale di cinematografia horror, ritroviamo più o meno gli stessi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 18 luglio 2021) Non si può più guardare un film horror senza dover subirequi ilnon binario, gender fluid, interrazziale. Eppure, fino a pochissimo tempo fa,era rimasto l’ultimo genere conservatore a seguire una serie di cliché, nati come reazione alla cultura hippie americana degli anni Sessanta: se ti droghi, muori; se scopi, muori, se non ascolti i genitori o le autorità, muori. Ogni film horror che si rispetti segue queste regole; a ciò si aggiunge poi la morale puritana anglosassone. Se andiamo ad analizzare la produzione mondiale di cinematografia horror, ritroviamo più o meno gli stessi ...

Advertising

LArtuffo : @LelloPinto @LelaDipi De gustibus... anche l’horror ha i suoi estimatori - catebbarnxs : vorrei cominciare anche american horror story solo che io mi spavento anche di una formica perciò non credo sia fat… - AkaMoonx : @Yaya7even @Tancred_i Ci stanno anche i tuoni, sto adorando posso vedermi un horror con l’atmosfera giusta - AkaMoonx : Sono in penombra nella stanza e con la tempesta fuori ( fanno anche i tuoni ) Beh grazie @Tancred_i per avermi po… - _Pimple_ : @3CatsAgo Scommetto che ti ha conquistato con l horror! Il mio anche è uno dei borghi più belli d Italia ed è un ottimo posto di funghi -