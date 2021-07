Scuola, Cts chiede misure per vaccinare tutto il personale e lancia l’ipotesi green pass (Di domenica 18 luglio 2021) Il Comitato tecnico scientifico - rispondendo ai quesiti del ministero dell’Istruzione sul rientro degli studenti in autunno - ha definito il ritorno in presenza necessario. Poi ha richiesto al governo di individuare un metodo, anche legislativo, per garantire che chi lavora nelle scuole proceda con l’immunizzazione, avanzando lo scenario della certificazione verde come requisito per operare negli istituti. Stop al cibo monodose nelle mense, rimane la mascherina in classe e si raccomanda il distanziamento Leggi su tg24.sky (Di domenica 18 luglio 2021) Il Comitato tecnico scientifico - rispondendo ai quesiti del ministero dell’Istruzione sul rientro degli studenti in autunno - ha definito il ritorno in presenza necessario. Poi ha richiesto al governo di individuare un metodo, anche legislativo, per garantire che chi lavora nelle scuole proceda con l’immunizzazione, avanzando lo scenario della certificazione verde come requisito per operare negli istituti. Stop al cibo monodose nelle mense, rimane la mascherina in classe e si raccomanda il distanziamento

