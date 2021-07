Sconto in bolletta in estate? Qualcuno potrà esultare, ecco chi (Di domenica 18 luglio 2021) Una serie di misure governative hanno portato allo Sconto in bolletta per alcuni cittadini. Andiamo a scoprire a chi spetta e come averlo. Una donna sorridente di fronte alla bolletta (WebSource)Dopo tanti rinvii, a luglio sarà possibile ottenere il bonus sociale, tanto atteso dalla parte della popolazione più fragile. In particolare, sarà possibile avere uno Sconto sulla bolletta inerente a luce, gas e acqua. Una folta platea beneficerà, quindi, di particolari vantaggi economici, derivanti da un pesante anno in cui si è affrontata la pandemia da Covid-19. Il tutto è contornato da altri ... Leggi su kronic (Di domenica 18 luglio 2021) Una serie di misure governative hanno portato alloinper alcuni cittadini. Andiamo a scoprire a chi spetta e come averlo. Una donna sorridente di fronte alla(WebSource)Dopo tanti rinvii, a luglio sarà possibile ottenere il bonus sociale, tanto atteso dalla parte della popolazione più fragile. In particolare, sarà possibile avere unosullainerente a luce, gas e acqua. Una folta platea beneficerà, quindi, di particolari vantaggi economici, derivanti da un pesante anno in cui si è affrontata la pandemia da Covid-19. Il tutto è contornato da altri ...

