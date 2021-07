Scampia, gare di moto clandestine: coinvolto anche il figlio del boss (Di domenica 18 luglio 2021) Nuova inchiesta a Scampia sulle gare di moto clandestine. coinvolto anche Crescenzo Mckay Marino, figlio del boss scissionista Gennaro Marino. Una volante della polizia nel quartiere partenopeo (Questura di Napoli)A Scampia scatta l’indagine su una serie di gare di moto clandestine, dopo la pubblicazione di un post del consigliere regionale Severino Nappi. coinvolto nell’inchiesta Crescenzo Mckay Marino, figlio del boss scissionista ... Leggi su vesuvius (Di domenica 18 luglio 2021) Nuova inchiesta asullediCrescenzo Mckay Marino,delscissionista Gennaro Marino. Una volante della polizia nel quartiere partenopeo (Questura di Napoli)Ascatta l’indagine su una serie didi, dopo la pubblicazione di un post del consigliere regionale Severino Nappi.nell’inchiesta Crescenzo Mckay Marino,delscissionista ...

Advertising

occhio_notizie : Napoli, Nappi: 'Sulle strade di Scampia le folli gare in moto del figlio del boss degli Scissionisti' - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Gare in moto a Scampia: scatta l'inchiesta - - Quinta00876879 : RT @007Vincentxxx: Il Mattino Mobile: #CampagnaElettorale siamo alle comiche con #Maresca niente gare clandestine ??????Napoli, Nappi: «Sulle… - Scisciano : Legalità, la denuncia di Nappi (Lega): sulle strade di Scampia le folli gare in moto del figlio del boss degli Scis… - zazoomblog : Scampia gare tra scooter col figlio del boss. Nappi: Colpa delle scuole chiuse - #Scampia #scooter #figlio #boss. -