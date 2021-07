Sbarra “Patto sociale | avanti con l' ingresso dei lavoratori nei board”

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E' chiaro che ci sono filiere come il tessile, il calzaturiero, l'automotive che stanno soffrendo di più, ma alcune aziende aprono le procedure di licenziamenti solo per motivi di carattere speculativo e di delocalizzazione”. Lo ha detto, in un'intervista al Corriere della Sera il segretario della Cisl, Luigi, commentando così il fatto che on lo sblocco dei licenziamenti, si sono riaperte molte delle vertenze pendenti già prima del Covid.“Bisogna innanzitutto far rispettare l'avviso comune del 29 giugno – ha aggiunto – che impegna le aziende ad utilizzare gli ammortizzatori sociali, i contratti di solidarietà e intese sulla riduzione dell'orario, ...