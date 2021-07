Samantha Curcio e Alessio Ceniccola | storia finita | l’ex tronista rompe il silenzio sulla relazione

(Di domenica 18 luglio 2021) Hanno emozionato il pubblico di Uomini e Donne e si sono scelti fin dall’inizio, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Latrasarebbe ormai volta al termine. Nonostante la lorosembrasse andare a gonfie vele, tra sguardi complici e foto sorridenti su Instagram, ad oggi, la situazione è cambiata e qualcosa sembra essersi spezzato. Nel cuore della notte, un lungo sfogo della exha dato una risposta agli interrogativi degli ultimi giornisorte del loro ...

Advertising

blogtivvu : Samantha Curcio e Alessio Ceniccola si sono lasciati: il doloroso sfogo dell’ex tronista - infoitcultura : Uomini e Donn, Samantha Curcio annuncia la rottura con Alessio - infoitcultura : Uomini e Donne, parla Samantha Curcio: “Perché con Alessio è finita” - ReTwitStorm_ita : “Sono #Stata #Costretta”. UeD, #Samantha a #Bomba su #Alessio. La verità che fa male #Dietro la rottura… - GossipItalia3 : Uomini e Donne, parla Samantha Curcio: “Perché con Alessio è finita” #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Samantha Curcio

e Alessio Cennicola di Uomini e Donne non sono più una coppia. La notizia, più che prevedibile visti gli ultimi sviluppi della relazione, l'ha data la stessa, attraverso un post ...... spunta l'idea per il rinnovo di Lorenzo Insigne Proposto al Napoli, il giovane talento della Bundesliga, i dettagli CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Trae Alessio Ceniccola è finita, ...Non riesco ad essere diversa da quella che sono, né vorrei cambiarmi, solo migliorarmi per diventare una donna felice. Uomini e Donne, Samantha Curcio annuncia la rottura con Alessio Ceniccola: l’amar ...Samantha Curcio e Alessio Cennicola di Uomini e Donne non sono più una coppia. La notizia, più che prevedibile visti gli ultimi sviluppi della relazione, l’ha data la stessa Curcio, attraverso un post ...