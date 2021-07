Salgono i contagi, frenano le prime dosi. Nelle Regioni più controlli su chi ritorna dalle vacanze (Di domenica 18 luglio 2021) In Italia contagi oltre quota tremila, non vaccinati cinque milioni di over - 50. Il governo a breve deciderà i nuovi parametri per le chiusure e l'estensione del green ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 18 luglio 2021) In Italiaoltre quota tremila, non vaccinati cinque milioni di over - 50. Il governo a breve deciderà i nuovi parametri per le chiusure e l'estensione del green ...

borghi_claudio : @ExtraLabel Scusi eh, ma non ha pensato che magari si può fare no al green pass e no a chiudere in casa la gente? T… - GiovanniToti : Se il diritto alla salute è garantito, perché limitare le libertà? Salgono i contagi ma non le ospedalizzazioni per… - piero636 : RT @DiegoFusaro: Vi impongono il siero benedetto per frenare i contagi, che comunque salgono anche dove e in chi è stato somministrato il s… - ivic49824555 : RT @DiegoFusaro: Vi impongono il siero benedetto per frenare i contagi, che comunque salgono anche dove e in chi è stato somministrato il s… - diana_militaru : RT @DiegoFusaro: Vi impongono il siero benedetto per frenare i contagi, che comunque salgono anche dove e in chi è stato somministrato il s… -