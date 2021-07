Salerno, tornano da domani le navi da crociera (Di domenica 18 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ritornano le navi da crociera nel porto di Salerno. È in programma infatti domani mattina l’approdo al molo 3 gennaio della nave Mein Schiff 4, l’innovativa nave da crociera di proprietà della compagnia tedesca Tui Cruises, lunga 300 metri ed in grado di ospitare 2500 passeggeri. Ancora non completato l’intervento di dragaggio dei fondali e con i lavori di ampliatura dell’imboccatura del porto ancora in corso, l’autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale ha deciso di far ormeggiare la nave al molo 3 gennaio, dove si ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Riledanel porto di. È in programma infattimattina l’approdo al molo 3 gennaio della nave Mein Schiff 4, l’innovativa nave dadi proprietà della compagnia tedesca Tui Cruises, lunga 300 metri ed in grado di ospitare 2500 passeggeri. Ancora non completato l’intervento di dragaggio dei fondali e con i lavori di ampliatura dell’imboccatura del porto ancora in corso, l’autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale ha deciso di far ormeggiare la nave al molo 3 gennaio, dove si ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Salerno, tornano da domani le navi da crociera ** - CSVSalerno : APERICARRA' - RAINBOW LIKE YOU Tornano gli aperitivi dell’assocazione Arcigay “Marcella Di Folco”Salerno. Primo ap… - salernotoday : Esauriti i fondi, si tornano a pagare le analisi anche per la diabetologia - aIe_taia : RT @ale_taia: I miei tornano da Salerno e mi portano la sfogliatella, ma allora sono scemi - ale_taia : I miei tornano da Salerno e mi portano la sfogliatella, ma allora sono scemi -