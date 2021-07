Sacchi: “L’assenza di Conte peserà tantissimo. Ecco cosa penso di Sarri, Mourinho, Allegri e Spalletti” (Di domenica 18 luglio 2021) Arrigo Sacchi, ex ct della Nazionale italiana ed ex allenatore tra le tante di Milan e Real Madrid, nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, si è soffermato sugli allenatori che saranno i protagonisti della prossima stagione in Serie A: “peserà tantissimo L’assenza di Conte, è un grande allenatore. All’Inter faceva tutto, anche il dirigente. Inzaghi è un allenatore preparato, lo ha dimostrato alla Lazio, ma lì faceva soltanto il tecnico. Ora Marotta dovrà aiutarlo nella gestione. Per superare L’assenza di Conte tutta la società dovrà sforzarsi di ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 luglio 2021) Arrigo, ex ct della Nazionale italiana ed ex allenatore tra le tante di Milan e Real Madrid, nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, si è soffermato sugli allenatori che saranno i protagonisti della prossima stagione in Serie A: “di, è un grande allenatore. All’Inter faceva tutto, anche il dirigente. Inzaghi è un allenatore preparato, lo ha dimostrato alla Lazio, ma lì faceva soltanto il tecnico. Ora Marotta dovrà aiutarlo nella gestione. Per superareditutta la società dovrà sforzarsi di ...

