Roma, passi avanti per Matias Vina: si può chiudere a 13-15 milioni (Di domenica 18 luglio 2021) La Roma prosegue la caccia al sostituto di Leonardo Spinazzola, che starà fuori per almeno sei mesi a causa della rottura del tendine d’Achille. Stando a quanto riportato da Sky Sport, i giallorossi avrebbero individuato il terzino sinistro del Palmeiras, Matias Vina, come obiettivo numero uno presentando un’offerta di 10 milioni di euro più 2,5 di bonus. Il club brasiliano, però, vorrebbe incassare di più dalla cessione, vista la necessità di girare al Nacional de Montevideo il 50% della futura cessione. Ad ogni modo nelle prossime ore si potrebbe chiudere alzando l’offerta fissa e i bonus e arrivando ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) Laprosegue la caccia al sostituto di Leonardo Spinazzola, che starà fuori per almeno sei mesi a causa della rottura del tendine d’Achille. Stando a quanto riportato da Sky Sport, i giallorossi avrebbero individuato il terzino sinistro del Palmeiras,, come obiettivo numero uno presentando un’offerta di 10di euro più 2,5 di bonus. Il club brasiliano, però, vorrebbe incassare di più dalla cessione, vista la necessità di girare al Nacional de Montevideo il 50% della futura cessione. Ad ogni modo nelle prossime ore si potrebbealzando l’offerta fissa e i bonus e arrivando ...

