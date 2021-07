Roma e il fenomeno della “movida violenta”: chiusi 4 locali (FOTO) (Di domenica 18 luglio 2021) Con l’inizio dell’estate si sono intensificati i controlli volti a monitorare e soprattutto contrastare il fenomeno della “movida violenta”, reprimere le attività illecite e tutelare l’ordine pubblico. In particolar modo, sono state riscontrate numerose violazioni che hanno condotto alla tempestiva adozione da parte del Questore di 4 provvedimenti di sospensione della licenza ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S., con conseguente chiusura di alcuni esercizi commerciali del centro della città di Fiumicino. Le chiusure Presso un noto bar di Viale Alessandrino, il personale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 luglio 2021) Con l’inizio dell’estate si sono intensificati i controlli volti a monitorare e soprattutto contrastare il”, reprimere le attività illecite e tutelare l’ordine pubblico. In particolar modo, sono state riscontrate numerose violazioni che hanno condotto alla tempestiva adozione da parte del Questore di 4 provvedimenti di sospensionelicenza ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S., con conseguente chiusura di alcuni esercizi commerciali del centrocittà di Fiumicino. Le chiusure Presso un noto bar di Viale Alessandrino, il personale ...

