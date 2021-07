Roberto Mancini, vacanze in Puglia: sabato sera a Conversano Stefano Sensi, matrimonio ad Ostuni. Alessandro Del Piero ha inaugurato il campo di una scuola calcio a Fasano (Di domenica 18 luglio 2021) La foto è stata diffusa nel social network da Giuseppe Fanelli. Il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio campione d’Europa era in serata a Conversano. Ha visitato una mostra d’arte nel castello. Il ct dell’Italia è in vacanza in un resort in territorio di Fasano. Un calciatore invece si è sposato in Puglia, ieri: nozze ad Ostuni per Stefano Sensi, calciatore dell’Inter. Alla festa di matrimonio, in una masseria, fra i presenti anche il già citato Roberto Mancini. Il campione del mondo ... Leggi su noinotizie (Di domenica 18 luglio 2021) La foto è stata diffusa nel social network da Giuseppe Fanelli. Il commissario tecnico della nazionale italiana dicampione d’Europa era inta a. Ha visitato una mostra d’arte nel castello. Il ct dell’Italia è in vacanza in un resort in territorio di. Un calciatore invece si è sposato in, ieri: nozze adper, calciatore dell’Inter. Alla festa di, in una masseria, fra i presenti anche il già citato. Il campione del mondo ...

