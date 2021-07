Rinnovo Kessie, arriva la svolta! (Di domenica 18 luglio 2021) In casa Milan la questione più importante da risolvere resta il Rinnovo di Franck Kessie, perno del centrocampo rossonero. Il diavolo, infatti, vorrebbe risolvere a breve la questione, dopo aver piazzato diversi colpi in entrata per rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Da scongiurare, dunque, un Donnarumma e Calhanoglu bis con il centrocampista ex Atalanta. Kessie è uno dei leader del Milan assieme a Zlatan Ibrahimovic e la sua perdita sarebbe gravissima sotto tanti punti di vista, come sottolinea il Corriere della Sera. Rinnovo Kessie, LA SVOLTA Il quotidiano, tuttavia, sottolinea che ci sarebbe ... Leggi su rompipallone (Di domenica 18 luglio 2021) In casa Milan la questione più importante da risolvere resta ildi Franck, perno del centrocampo rossonero. Il diavolo, infatti, vorrebbe risolvere a breve la questione, dopo aver piazzato diversi colpi in entrata per rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Da scongiurare, dunque, un Donnarumma e Calhanoglu bis con il centrocampista ex Atalanta.è uno dei leader del Milan assieme a Zlatan Ibrahimovic e la sua perdita sarebbe gravissima sotto tanti punti di vista, come sottolinea il Corriere della Sera., LA SVOLTA Il quotidiano, tuttavia, sottolinea che ci sarebbe ...

Advertising

AntoVitiello : #Maldini: 'Nel futuro ci sarà Kessie? Certo. Per il rinnovo ci stiamo lavorando...' (dazn) #Milan - PBPcalcio : Maldini: “ nel futuro ci sarà #Kessie? Si. Stiamo lavorando al suo rinnovo” #Milan #Dazn #Maldini - GraziaMarocco : RT @MilanNewsit: CorSera - Rinnovo Kessie, c'è ok di Elliott: settimana prossima l'incontro per provare a chiudere - Claudio69_ : RT @MilanNewsit: CorSera - Rinnovo Kessie, c'è ok di Elliott: settimana prossima l'incontro per provare a chiudere - peppe76199232 : RT @MilanNewsit: CorSera - Rinnovo Kessie, c'è ok di Elliott: settimana prossima l'incontro per provare a chiudere -