Rinnovo Brozovic: la trattativa è in salita, le ultime sul croato (Di domenica 18 luglio 2021) Brozovic Inter, trattativa non semplice per il Rinnovo del contratto del centrocampista croato. Le ultime Continua a tenere banco in casa nerazzurra il Rinnovo di Marcelo Brozovic con l’Inter. A un anno dalla naturale scadenza del contratto, il croato non ha ancora trovato un accordo con la società per il prolungamento. Il centrocampista aspira a un robusto aumento dell’ingaggio rispetto ai 4 milioni di euro a stagione percepiti attualmente. Secondo il Corriere della Sera proprio per questo motivo la trattativa non sarà semplice né ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021)Inter,non semplice per ildel contratto del centrocampista. LeContinua a tenere banco in casa nerazzurra ildi Marcelocon l’Inter. A un anno dalla naturale scadenza del contratto, ilnon ha ancora trovato un accordo con la società per il prolungamento. Il centrocampista aspira a un robusto aumento dell’ingaggio rispetto ai 4 milioni di euro a stagione percepiti attualmente. Secondo il Corriere della Sera proprio per questo motivo lanon sarà semplice né ...

