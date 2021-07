Riecco Tomori | ' Sogno le notti Champions coi tifosi E quel gol alla Juve'

Advertising

La Gazzetta dello Sport

Circa 60 milioni per i riscatti die Tonali, il ritorno in prestito biennale di Brahim Diaz, l'acquisto di Maignan per sostituire Gigio, Ballo - Touré come vice Theo e infine Giroud, ex ...Sandro è il terzo acquisto del mercato estivo rossonero, il secondo riscatto dopo quello didal Chelsea (28 milioni). E dopo aver sostituito Donnarumma con Maignan - 15 milioni dal Lilla - la ...Formazione – Tatarusanu; Gabbia, Tomori, Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, D. Maldini; Leao. Prima amichevole per il Milan, che inizia la sua stagione contro la Pro Sesto.Prima amichevole per il Milan, che inizia la sua stagione contro la Pro Sesto. Vittoria per 6-0 per la squadra di Pioli, ai suoi primi giorni di lavoro e in attesa di alcuni nuovi acquisti come Giroud ...