Advertising

zazoomblog : Retromarcia di Johnson: si autoisolerà dopo contatti con il ministro della Salute positivo al Covid - #Retromarcia… - crlggg : Le «raccomandazioni» di Boris Johnson sulle riaperture in Gran Bretagna: Londra evita la retromarcia - LupodiBrughiera : @BluDiChina @DentroMontanaro @ValeMameli ?? Vabeh vedi prima come va... che Johnson ha già fatto retromarcia una vol… - AvvMennillo : A Londra, dove tra pochi giorni scatterà la fine dei divieti, il premier Johnson ha raccomandato cautela: dal 19 lu… - Corriere : A Londra, dove tra pochi giorni scatterà la fine dei divieti, il premier Johnson ha raccomandato cautela: dal 19 lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Retromarcia Johnson

Rai News

LONDRA ? Obbligo no, raccomandazione sì: ieri Borisha annunciato in via definitiva l'eliminazione di tutte le restrizioni imposte a causa del Covid, ma con un tono di grande cautela e senza trionfalismi. Perché a Londra sono tutti ...tuttavia deve guardarsi dalla fronda interna al partito conservatore, dove prevale chi spinge per la liberalizzazione immediata: ed è anche per questo che unaformale sarebbe ...Dietrofront per il primo ministro britannico Boris Johnson: andrà in isolamento in seguito al contatto con il ministro della Salute Sajid Javid risultato positivo al Covid. BoJo non aderirà dunque, c ...L'ALLARMELa mappa dell'Europa si colora di rosso e sempre più paesi tornano alle restrizioni e al coprifuoco per cercare di arginare la nuova ondata di contagi scaturita dalla variante Delta.