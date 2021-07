Renzi posta foto del vaccino: “Con questa per una volta nessuno farà polemica” (Di domenica 18 luglio 2021) Matteo Renzi si è vaccinato e ha postato la foto sui social. “Grazie al Nelson Mandela Forum per la perfetta organizzazione nella gestione dei vaccini. Il vaccino è valido anche senza foto, ma almeno con questa per una volta nessuno farà polemica. Vacciniamoci perché i contagi cresceranno molto nelle prossime settimane ma con il vaccino si riducono ospedalizzazioni, terapie intensive e decessi” ha scritto il leader di Italia Viva. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 18 luglio 2021) Matteosi è vaccinato e hato lasui social. “Grazie al Nelson Mandela Forum per la perfetta organizzazione nella gestione dei vaccini. Ilè valido anche senza, ma almeno conper una. Vacciniamoci perché i contagi cresceranno molto nelle prossime settimane ma con ilsi riducono ospedalizzazioni, terapie intensive e decessi” ha scritto il leader di Italia Viva. L'articolo proviene da Italia Sera.

