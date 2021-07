Advertising

CiccioniSe : RT @Adnkronos: #Renzi si è vaccinato contro il #Covid al Nelson Mandela Forum. - sissiisissi2 : RT @Adnkronos: #Renzi si è vaccinato contro il #Covid al Nelson Mandela Forum. - BrunoGiannarel1 : RT @Adnkronos: #Renzi si è vaccinato contro il #Covid al Nelson Mandela Forum. - Adnkronos : #Renzi si è vaccinato contro il #Covid al Nelson Mandela Forum. - italiaserait : Renzi posta foto del vaccino: “Con questa per una volta nessuno farà polemica” -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi posta

Il leader di Italia Viva si è vaccinato al Nelson Mandela Forum Matteosi è vaccinato e ha postato la foto sui social. "Grazie al Nelson Mandela Forum per la perfetta organizzazione nella gestione dei vaccini. Il vaccino è valido anche senza foto, ma almeno con ...Matteosi è vaccinato e ha postato la foto sui social. 'Grazie al Nelson Mandela Forum per la perfetta organizzazione nella gestione dei vaccini. Il vaccino è valido anche senza foto, ma almeno con ...Ddl Zan, Salvini: 'Educazione bimbi lasciamola a mamma e papà'. EMBED. . . (Agenzia Vista) Chioggia, 18 luglio 2021 'Noi martedì in Senato, dove c'è ancora questo ddl Zan che la sinistra da un anno po ...Matteo Renzi si è vaccinato e ha postato la foto sui social. "Grazie al Nelson Mandela Forum per la perfetta organizzazione nella gestione dei vaccini. Il vaccino è valido anche senza foto, ma almeno ...