Renzi alle Serre Torrigiani. "Controcorrente, sempre" (Di domenica 18 luglio 2021) Firenze, 18 luglio 2021 - Tanta gente, questa sera, alle Serre Torrigiani per ascoltare il dialogo fra Matteo Renzi e la direttrice de La Nazione, Agnese Pini, sull'ultimo libro dell'ex premier dal ... Leggi su lanazione (Di domenica 18 luglio 2021) Firenze, 18 luglio 2021 - Tanta gente, questa sera,per ascoltare il dialogo fra Matteoe la direttrice de La Nazione, Agnese Pini, sull'ultimo libro dell'ex premier dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Renzi alle Renzi alle Serre Torrigiani. "Controcorrente, sempre" Firenze, 18 luglio 2021 - Tanta gente, questa sera, alle Serre Torrigiani per ascoltare il dialogo fra Matteo Renzi e la direttrice de La Nazione, Agnese Pini, sull'ultimo libro dell'ex premier dal titolo 'Controcorrente' (Piemme). Renzi, attualmente ...

