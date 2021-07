Regno Unito | 48 mila casi in un solo giorno ma domani è il Freedom Day

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuova stretta della Francia sugli ingressi di visitatori stranieri. Chi arriva da Regno Unito, Spagna, Portogallo,… - repubblica : Regno Unito, l'appello di 1.200 scienziati: fine restrizioni per Covid è 'minaccia mondiale' - RaiNews : Dati sempre più allarmanti #coronavirus - smascerato : @giorgiogilestro Regno Unito, ministro della Salute positivo al Covid: era vaccinato con 2 dosi - smascerato : @StefanoPutinati Regno Unito, ministro della Salute positivo al Covid: era vaccinato con 2 dosi. -

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito

22.02 Covid in Gb, ancora morti e nuovi casi Nelsono 48.161 i nuovi casi di contagio di Covid - 19 e 25 decessi nelle ultime 24 ore. Non si tratta di un nuovo picco, ma resta alto il bilancio. Ieri i contagi erano stati 54.674, i morti ...Avete fatto la stessa domanda ai governi degli Stati Uniti, del, della Germania o della Francia?". A Pegasus avrebbero fatto ricorso anche l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti per ...Il Regno Unito ha registrato 48.161 casi di Covid-19 e 25 decessi nelle ultime 24 ore , secondo i dati del bollettino ufficiale. Le cifre sono in lieve ...Il primo ministro britannico Boris Johnson ha lanciato un appello alla "prudenza" alla vigilia dell'addio alle restrizioni anti-Covid ...